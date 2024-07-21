Чистяков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков считает, что главными конкурентами клуба в этом сезоне РПЛ являются «Спартак», «Краснодар» и «Ростов»

«У команды задачи, конечно же, максимальные, как и всегда на каждый сезон, стать чемпионом. Тем более в этот знаковый момент, столетие клуба, также завоевать кубок. Для меня лично — принести максимальную пользу команде, как можно больше играть. Я думаю, конкуренты все те же, как и всегда, — «Спартак», «Краснодар», «Ростов», — цитирует игрока ТАСС.

В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.