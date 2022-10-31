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Сегодня, 10:17

Чистяков назвал отличной идею провести матч между сборной России и командой легионеров РПЛ

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал идею возможного матча между сборной России и командой легионеров РПЛ.

«Отличная идея, почему нет? Это еще один матч, для меня это только в плюс. Я не много играю в клубе. Хотелось бы сыграть в таком матче. Получился бы хороший спарринг», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Встреча между сборными России и Таджикистана пройдет 17 ноября в Душанбе. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chistyakov-match-sbornoj-rossii-protiv-komandy-legionerov-rpl-otlichnaya-ideya/
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