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Сегодня, 12:30

Чистяков: «Мало игрового времени? Тренерское решение»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, почему получает мало игрового времени.

«Тренерское решение, я не могу сказать, почему игрового времени мало. Прошлую игру не так хорошо провел, поэтому матч с «Ростовом» начал на замене. Не знаю, тренер выбирает состав. Разговаривал ли со мной главный тренер? Да, подходит. Интересуется, как состояние, здоровье. Были у меня свои проблемы со спиной, сейчас все в порядке. Не знаю, не могу ответить, тренер называет стартовый состав», — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова.

В январе 30-летний Чистяков перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. За сочинскую команду футболист сыграл один тайм в матче РПЛ с ЦСКА и 90 минут в игре FONBET Кубка России против «СКА-Хабаровска».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Сочи
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