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Сегодня, 16:40

Чистяков: «Наверное, у болельщиков «Зенита» будет отвращение к Соболеву»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Массовая драка в матче «Зенит» — «Спартак» в 2022 году.
Фото Известия
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как в коллективе примут форварда «Спартака» Александра Соболева, если он перейдет в клуб из Санкт-Петербурга.

В ноябре 2022 года Соболев поучаствовал в массовой драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в FONBET Кубке России.

«Время покажет. У меня есть друг. Когда мы с ним познакомились, у меня такое отвращение было к этому человеку, я думал: не мой человек. А сейчас он мой друг. Поэтому загадывать что-то не вижу смысла. Наверное, конечно, у болельщиков будет отвращение. Некрасиво он поступил. Есть какой-то осадок. Но, повторюсь, время покажет», — сказал Чистяков в видео YouTube-канала «СБГ Шоу».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой.

Источник: «СБГ Шоу»
Александр Соболев
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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