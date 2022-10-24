Сегодня, 22:45
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал разгромную победу команды над «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России (7:0).
— Хороший матч. Перевыполнили задачу. Хотели забить столько, сколько могли, но не забывали про оборону. Приятно побеждать с таким счетом, но у нас следующий матч с конкурентом — «Краснодаром». Будем готовиться.
— Ровно год назад забили семь «Спартаку», сейчас — семь «Сочи». Удачная дата, получается?
— Получается, да!
«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ (36 очков). Клуб из Сочи расположился на 8-й позиции (20 очков).