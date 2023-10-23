Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

Чистяков рассказал, что не рассматривает вариант с уходом в аренду зимой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своем положении в петербургском клубе.

«Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть. Доволен ли ролью запасного игрока? Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть. Рассматриваю ли вариант с уходом в аренду зимой? Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе», — приводит слова Чистякова «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел за «Зенит» 2 матча в РПЛ и 1 — в FONBET Кубке России. Его контракт с петербуржцами рассчитан до июня 2025 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают 2-е место в чемпионате страны, набрав 23 очка за 12 туров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zashchitnik-zenita-chistyakov-ne-rassmatrivaet-variant-s-ukhodom-v-arendu-zimoy
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Обсудить
Читайте также
Российский полузащитник ПАОК Оздоев получил британскую визу и сможет сыграть в матче Лиги конференций
Европейский союз дзюдо отверг обвинения на допуск России к чемпионату Европы
Сосед семьи Стаса Намина рассказал об убившем своих родственников Романе
Сладкий яд: российских летчиков в Армавире попытались отравить тортом
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Ростова» рассказал, что клуб не получал официальных предложений по игрокам

Арутюнянц рассказал, что у «Ростова» есть цель укрепиться центральным защитником-легионером