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Сегодня, 03:23

Чистяков: «Может быть, «Зенит» стал чуть-чуть другим после ухода Кузяева и Малкома»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как изменились требования главного тренера Сергея Семака после ухода из команды Малкома и Далера Кузяева.

«Может быть, «Зенит» стал чуть-чуть другим. Но в целом, за исключением того, что нас покинули игроки Далер и Малком, суть плана на игру не изменилась. К нам пришли новые ребята. Они, возможно, где-то еще привыкают к команде, сыгрываются с другими футболистами. Нужно немного времени, и они вольются в наш коллектив окончательно. И мы будем продолжать радовать наших болельщиков красивой игрой», — цитируют «Известия» Чистякова.

В минувшее трансферное окно Малком перешел в «Аль-Хиляль», а Кузяев перебрался в «Гавр».

Источник: https://iz.ru/1569413/aleksei-fomin/ukhod-malkoma-bolshaia-poteria-no-nado-pobezhdat-bez-nego
Далер Кузяев
Дмитрий Чистяков
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
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