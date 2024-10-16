Чистяков рассказал о лекциях по судейству для игроков РПЛ

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, была ли у команды встреча с руководителем судейского департамента РФС Милорадом Мажичем.

«С Мажичем встреч не было, но РФС устраивал командам лекцию. Каждый год организовывается встреча, там рассказывают про разные эпизоды, объясняется, где красная, а где нет. Мне трудно сказать, помогают они или нет. В плане того, что порой узнаешь что-то новое, — да. Есть ведь какие-то микроправила, которые ты вроде и выполняешь, но даже не знаешь об их существовании», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

В начале сентября Мажич проводил встречу с представителями клубов РПЛ.