Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:08

Чистяков рассказал о лекциях по судейству для игроков РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, была ли у команды встреча с руководителем судейского департамента РФС Милорадом Мажичем.

«С Мажичем встреч не было, но РФС устраивал командам лекцию. Каждый год организовывается встреча, там рассказывают про разные эпизоды, объясняется, где красная, а где нет. Мне трудно сказать, помогают они или нет. В плане того, что порой узнаешь что-то новое, — да. Есть ведь какие-то микроправила, которые ты вроде и выполняешь, но даже не знаешь об их существовании», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

В начале сентября Мажич проводил встречу с представителями клубов РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия мощнее ядерного
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP
Запад призывает Украину к реализму и думает о своем будущем. О чем пишут СМИ
Проживающие в РФ молдаване призвали не признавать выборы президента в республике
Сегодня
Вчера
Неделя