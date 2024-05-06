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Сегодня, 07:06

Чистяков — о Морено: «Очень классный специалист, мне нравится с ним работать»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков поделился мнением о работе под руководством Роберта Морено.

— Очень классный специалист, мне очень нравится с ним работать, — приводит слова Чистякова «Спорт День за Днем». - Жалко, что время, может быть, подходит к концу. Мне все нравится. Я был бы не против поработать с ним дальше.

— Научил ли он вас чему-то новому? Может, как-то изменилась ваша роль на поле?

— Ну, наверное — да. Больше работаю с мячом. Мне нужно делать больше пасов вперед, делать больше таких проникающих передач.

— Впереди у «Сочи» матч с «Пари НН», у которого недавно сменился тренер. Труднее ли готовиться к команде, в которой неожиданно происходят перемены?

— Наверное, да. Потому что не знаешь, к чему готовиться. Не знаешь их нового главного тренера. По-моему, он не знаком для нашего чемпионата, поэтому будет, может быть, отчасти тяжело. Думаю, тренерский штаб наведет справки и покажет нам их сильные и слабые стороны.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chistyakov-rasskazal-chto-sochi-ne-pomogal-zenitu-v-matche-s-dinamo
Дмитрий Чистяков
ФК Сочи
Роберт Морено
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