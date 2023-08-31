Чистяков рассказал, почему Ренан третью игру подряд не попадает в состав «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, почему Роберт Ренан третий матч подряд не попадает в состав петербургской команды.

«Он заболел ангиной. На предыгровой тренировке перед отлетом его не было. А по поводу тех двух игр — не знаю. Возможно, потому что оборона у нас сейчас играет неплохо», — приводит Sport24 слова Чистякова.

В текущем сезоне 19-летний Ренан принял участие в 5 матчах за «Зенит» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В прошлом сезоне он провел 10 игр за команду.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 13 очков за 6 туров. 3 сентября петербуржцы сыграют против ЦСКА.