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Сегодня, 18:16

Чистяков: «Уверен, у новичков «Зенита» большое будущее в клубе»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением о том, что сине-бело-голубых называют главными фаворитами сезона-2024/25.

«Болельщики уже привыкли к тому, что «Зенит» — топ-команда, которая доказывает это на протяжении шести лет. Будет тяжело в новом сезоне. Все команды продолжат укомплектовываться. Простого пути не будет, но мы уверены в своих силах», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

Также он рассказал, как новички петербуржцев адаптируются в команде.

«Вы вчера сами видели, какой уровень продемонстрировал Глушенков в Суперкубке. Ребятам еще нужно влиться до конца в коллектив. Уверен, у них большое будущее в «Зените», — добавил футболист.

13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) и в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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