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Сегодня, 23:38

Чистяков: «Ничейный результат сегодня не по игре. У «Зенита» было больше моментов»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что команда неудовлетворена ничьей в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Футболист всю игру провел на скамейке запасных.

«Наверное, ничейный результат не по игре сегодня. У «Зенита» было больше моментов. Могли дожимать, но не получилось. Да, «Зенит» не привык долгое время находиться на втором месте, поэтому результатом неудовлетворены. Есть над чем работать. Будем добиваться первенства», — цитирует Чистякова Sport24.

«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России на первом месте, набрав 32 очка за 15 матчей. «Зенит» с 30 очками идет на второй позиции.

25 ноября сине-бело-голубые на своем поле примут «Сочи». «Быки» на следующий день сыграют на выезде против «Урала».

Источник: https://sport24.ru/football/news-595152-chistyakov-nicheynyy-rezultat-segodnya-ne-po-igre-u-zenita-bylo-bolshe-momentov-mogli-dozhimat-krasnodar
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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