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Сегодня, 13:59

Чистяков заявил, что его не удивило лидерство «Краснодара» в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о том, удивило ли его текущее положение «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

«Совсем не удивило. «Краснодар» — топ команда нашей лиги. Будет интересная игра. Мы сейчас тоже вроде бы неплохой ход набрали. За их игру говорить не буду, игра покажет. Самое главное, нам нужно будет играть в свой футбол. Мы будем играть дома, болельщики будут на нашей стороне. Нам нужно обязательно выигрывать», — приводит слова Чистякова «Спорт День за Днем».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах. «Зенит» находится на второй строчке с 26 баллами.

Источник: Спорт День за Днем
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Краснодар
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