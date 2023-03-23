Чистяков заявил, что судейскому корпусу РПЛ есть над чем работать

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал судейство в РПЛ.

«Судейство? Во время матча с «Динамо» мне показалось, что пенальти не было, а когда пересмотрел... Это решение арбитра, его признали неверным. Могу ли сказать, что в России плохое судейство? Есть над чем работать судейскому корпусу», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Главный арбитр матчаFONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5) Евгений Кукуляк отстранен от работы до конца сезона.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые на 7 очков опережают «Ростов». Третьим с 40 очками идет «Спартак».