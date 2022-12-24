Член бюро исполкома РФС Гершкович не видит преимуществ у перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Член бюро исполкома РФС Михаил Гершкович поделился мнением о возможном переходе союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нужно понимать, что переход в АФК зависит от очень многих обстоятельств. Конечно, не хотелось бы уходить из Европы, потому что больших перспектив нет. Попадем в Азию — неизвестно, как там все будет развиваться. Вчера Вячеслав Иванович Колосков обратил внимание на то, что он помогал Казахстанской федерации перейти из АФК в УЕФА — у них ушло на это два года. Это длительный процесс.

Я не то чтобы не поддерживаю переход, а считаю, что надо все прикинуть и понять, какое решение будет правильным в силу обстоятельств. Пока что я ни за, ни против. Говорю только с точки зрения спорта, а что касается политических аспектов — может, там нет другого выхода", — цитирует Гершковича «РБ Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.