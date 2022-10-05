Член комитета по сборным командам Андреев объяснил функционал нового органа

Член комитета по сборным командам Семен Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о функциях нового комитета, председателем которого является Никита Симонян.

«Я рад рекомендации Никиты Палыча Симоняна. Я создавал сборные команды по мини-футболу. Мне приятно, что я не бросаю эту позицию. Всегда с удовольствием работал в сборных командах. Постараюсь так же ответственно работать в комитете по сборным командам. Функции комитета? Думаю, будут обсуждаться все вопросы сборных команд. В том числе и по разновидностям. Нужен ли этот комитет? Сборные все равно будут существовать. Надо им как-то собираться все равно. Особенно важно не бросать подготовку резервов — юношеские команды. Чтобы смотреть этот резерв. Нельзя останавливаться и забывать это. Несмотря ни на что, такой комитет нужен», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее Андреев возглавлял комитет по этике. По решению Исполкома РФС Андреев вошел в состав нового комитета по сборным командам.