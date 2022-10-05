Мирзоян объяснил, почему поддержал назначение Митрофанова на пост генсека РФС

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян прокомментировал назначение Александра Митрофанова на пост генерального секретаря организации.

«Конечно, мы, ветераны, поддерживаем кандидатуру Митрофанова. Максим Львович очень хорошо относится к своей работе, он грамотный специалист. РФС сейчас проводит большой объем работы, проводит много турниров. Отношение к ветеранам очень хорошее, хотя оно при всех президентах было хорошее, но сейчас стало еще лучше», — цитирует Мирзояна Metaratings.ru.

На должности генерального секретаря РФС Митрофанов сменил Алаева, который в августе 2022 года стал президентом Российской премьер-лиги (РПЛ).