Мирзоян объяснил, почему поддержал назначение Митрофанова на пост генсека РФС

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Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян прокомментировал назначение Александра Митрофанова на пост генерального секретаря организации.
«Конечно, мы, ветераны, поддерживаем кандидатуру Митрофанова. Максим Львович очень хорошо относится к своей работе, он грамотный специалист. РФС сейчас проводит большой объем работы, проводит много турниров. Отношение к ветеранам очень хорошее, хотя оно при всех президентах было хорошее, но сейчас стало еще лучше», — цитирует Мирзояна Metaratings.ru.
На должности генерального секретаря РФС Митрофанов сменил Алаева, который в августе 2022 года стал президентом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования