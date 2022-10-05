Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:58

Мирзоян объяснил, почему поддержал назначение Митрофанова на пост генсека РФС

Руслан Минаев

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян прокомментировал назначение Александра Митрофанова на пост генерального секретаря организации.

«Конечно, мы, ветераны, поддерживаем кандидатуру Митрофанова. Максим Львович очень хорошо относится к своей работе, он грамотный специалист. РФС сейчас проводит большой объем работы, проводит много турниров. Отношение к ветеранам очень хорошее, хотя оно при всех президентах было хорошее, но сейчас стало еще лучше», — цитирует Мирзояна Metaratings.ru.

На должности генерального секретаря РФС Митрофанов сменил Алаева, который в августе 2022 года стал президентом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: https://metaratings.ru/news/mirzoyan-vyrazil-podderzhku-novomu-genseku-rfs-mitrofanovu-1376562/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
РФС
Максим Митрофанов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский бокс восстановлен в правах. На турнирах будут и триколор, и гимн
Главный русофоб Самуэльссон недоволен разговорами о возвращении россиян
В РФ возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
В ВСУ рассказали о приказах расстреливать дома жителей и добивать раненых солдат
Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мирзоян высказался о своем вступлении в комитет сборных команд РФС