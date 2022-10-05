Член комитета сборных команд РФС Мирзоян рассказал о полномочиях организации

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Член комитета сборных команд Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Мирзоян рассказал о полномочиях организации.
— Большие будут полномочия у нового комитета? Например, он может посоветовать уволить Валерия Карпина?
— Зачем? Вы хотите, чтобы сейчас уволили Карпина?
— Нет. Хочу понять, в чем полномочия комитета и на что он будет влиять.
— Это все будет на сайте РФС. Возьмите и прочтите.
— У Карпина в конце года истекает контракт со сборной России. Будет ли комитет вырабатывать какую-то позицию по продлению соглашения?
— Комитет не уполномочен вырабатывать. Он может рекомендовать, — цитирует «РБ Спорт» Мирзояна.
Сегодня, 5 октября, исполком РФС на заседании утвердил состав шести комитетов, а также объявил об утверждении Максима Митрофанова в должности генерального секретаря организации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования