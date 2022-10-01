Член набсовета «Химок»: «Если мы должны денег Писареву, то пусть сидит и ждет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о задержках в зарплате перед предыдущим тренерским штабом клуба.

— Клуб должен Писареву деньги? Это я не хочу комментировать. Если мы должны денег, то пусть сидит и ждет. Это человек, который пришел с феноменальным результатом. Сначала надо выплачивать игрокам, а потом всем остальным, — заявил Терюшков.

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.