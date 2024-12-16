Член правления «Твенте» оценил вероятность продажи Угальде из «Спартака» за 80 миллионов

Сегодня, 10:23
Член правления «Твенте» Ян Стройер предположил, сможет ли «Спартак» продать Манфреда Угальде за 80 миллионов евро.
«Не знаю, за сколько «Спартак» может продать Угальде. Это их прерогатива — устанавливать на игрока тот ценник, который они считают нужным. У меня нет мнения о его стоимости. В сегодняшнем мире футбольные клубы платят столько денег за футболистов, так что я даже не знаю. Но одно знаю точно — забивные нападающие всегда ценятся высоко», — цитирует Стройера «РБ Спорт».
22-летний костариканец присоединился к московской команде 29 января 2024 года. В нынешнем сезоне Угальде забил 16 мячей и отдал 3 результативных передачи в 22 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.