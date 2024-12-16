Член правления «Твенте» оценил вероятность продажи Угальде из «Спартака» за 80 миллионов

Член правления «Твенте» Ян Стройер предположил, сможет ли «Спартак» продать Манфреда Угальде за 80 миллионов евро.

«Не знаю, за сколько «Спартак» может продать Угальде. Это их прерогатива — устанавливать на игрока тот ценник, который они считают нужным. У меня нет мнения о его стоимости. В сегодняшнем мире футбольные клубы платят столько денег за футболистов, так что я даже не знаю. Но одно знаю точно — забивные нападающие всегда ценятся высоко», — цитирует Стройера «РБ Спорт».

22-летний костариканец присоединился к московской команде 29 января 2024 года. В нынешнем сезоне Угальде забил 16 мячей и отдал 3 результативных передачи в 22 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.