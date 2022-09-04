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4 сентября, 10:44

Гафин: «Предложение «Челси» по Захаряну — это очень приятно и лестно!»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев

Член совета директор «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился подробностями несостоявшегося перехода Арсена Захаряна в «Челси».

— Что вы ощутили, когда 25 августа получили оффер от «Челси»?

— Ничего. Мы связались с клубом, начали общение. Что мы ощутили? Конечно, это очень приятно и лестно. Прогресс Арсена произошел на наших глазах. Я прекрасно помню, как Арсен выходил в 17 лет на стадионе в Саранске против «Тамбова». Помню, как он забил первый гол с «Ахматом». Такой прогресс — приятно и лестно.

— У вас не было шока, что вашим игроком интересуется «Челси»?

— Если быть подверженным шоку в нашей профессии, будет очень сложно.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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