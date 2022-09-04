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4 сентября, 11:04

Член совета директоров «Динамо»: «Переход Захаряна в клуб Армении? Мы рассматриваем контракт, а не схемы»

Член совета директор «Динамо» рассказал о схемах, при которых Захарян может перейти в «Челси»
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев

Член совета директор «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном использовании схем для осуществления перехода Арсена Захаряна в «Челси».

— Была информация, что Захарян мог выкупить сам свой контракт. Плюс, что Захаряна могут продать в клуб из Армении. Правда ли это?

— Мы рассматриваем только то, что написано у него в контракте. Схемы мы не рассматриваем. Все остальные — это то, что вы читаете в телеграмм-каналах или ещё где-то.

— Была информация, что «Челси» в ультимативной форме требовали смены гражданства Захаряна. Хоть раз об этом поднимался разговор?

— Об этом вы должны спрашивать, видимо, «Челси», которые ультимативно требуют от кого-то смены гражданства. Я не могу ответить на этот вопрос.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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