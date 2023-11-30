Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 ноября, 23:45

Гафин: «Аршавин приедет к нам на стажировку, поговорим с ним про десант и дно»

Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слова Андрея Аршавина о бело-голубых. Ранее экс-футболист заявил, что команда из Санкт-Петербурга отправляет своих сотрудников в «Динамо», чтобы поднять их со дна.

«Андрей Сергеевич приедет к нам на стажировку в очередной раз, и мы встретимся с ним, поговорим про десант и дно. Если это дно, тогда почему все стремятся к нему на стажировку и десантируются туда. Это вопрос, который нам с Аршавиным надо задать и ответить на него», — сказал Гафин «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 16 матчах. «Зенит» лидирует в таблице с 33 баллами.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
ФК Динамо (Москва)
4
0
Читайте также
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
КДК дисквалифицировал Галактионова, Баринова и Кордобу
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Чинквини: «Зениту» не помешало бы зимой приобрести нападающего»