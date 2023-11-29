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Сегодня, 17:35

Гафин — о стажировке Аршавина: «Пока оформляем московскую прописку»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о стажировке Андрея Аршавина в клубе.

— Пока мы ему сейчас оформляем московскую прописку. Следующий этап-стажировка.

— Какие сроки стажировки?

— С учетом того, что это не первая заявка, будем смотреть. Но наверное ему так у нас нравится. Видимо, долгосрочная.

— Как вам треш-ток со стороны обоих клубов?

— Нормально. Между клубами в преддверии всегда есть накал страстей. Тем более с учетом того, как прошлый матч на кубок завершился. Этот результат очень сильно задел самолюбие нашего соперника.

— Грань не была перейдена?

— Кто знает, где эта грань. У каждого она своя.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

6&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (2:3). «Динамо» и «Зенит»: бои без правил
Андрей Аршавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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