Гафин: «Расстроены и огорчены поражением в матче с принципиальным соперником»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о поражении от «Спартака» (0:1) в 9-м туре РПЛ.

«Расстроены и огорчены поражением в матче с принципиальным соперником. Что касается игры, у нас было достаточно моментов, чтобы сыграть вничью или даже выиграть при определенном стечении обстоятельств. Не хватило конкретики в завершении и позитивной результативной энергии», — сказал Гафин.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.