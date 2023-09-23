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РПЛ

Сегодня, 21:50

Гафин: «Расстроены и огорчены поражением в матче с принципиальным соперником»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о поражении от «Спартака» (0:1) в 9-м туре РПЛ.

«Расстроены и огорчены поражением в матче с принципиальным соперником. Что касается игры, у нас было достаточно моментов, чтобы сыграть вничью или даже выиграть при определенном стечении обстоятельств. Не хватило конкретики в завершении и позитивной результативной энергии», — сказал Гафин.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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