Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:11

Гафин: «Нам стыдно перед болельщиками за тот футбол, который «Динамо» показывало в матче с «Пари НН»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты «Динамо» празднуют победу
Фото ФК «Динамо»
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу команды над «Пари НН» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ.

— Как можно оценить матч?

— По качеству игры первый тайм и до забитых мячей, можно сказать, что нам стыдно перед болельщиками за тот футбол, который команда показывала, но мы рады, что удалось показать результат. Спасибо, за то, что игроки бились до конца.

— ЭСК признал, что было две ошибки в матче со «Спартаком».

— Это происходит из тура в тур. С «Зенитом» судья ошибается, смотрит ВАР и признает ошибочное решение правильным. И тоже самое в матче со «Спартаком». Для нас это мало понятно. Зачем ВАР, для чего мы на него деньги тратим? Следующий вопрос, который возникает по поводу судей. Некоторые судьи были отстранены навсегда, а другие, которые очевидно ошибаются, не отстранены. Каманцев говорит, что у него нет фактуры. Это тайна покрытая мраком, почему кого-то отстранили, а кого-то нет. Где барьер? Каким образом отбирается критический предел, чтобы судей отстранили?

— Был ли пенальти у «Нижнего Новгорода»?

— Мяч попал в руку после того, как попал в ногу Скопинцева. На усмотрение судьи.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Сочи» — «Краснодар»: гости открыли счет в матче
В «Химках» оценили первый матч Талалаева: «Увидели совсем другую игру!»
Тюкавин: «Не скажу, что Захарян стал играть хуже. Он приносит команде пользу»
«Крылья Советов» — «Химки»: за что удален Талалаев? Почему ему разрешили выйти на поле?
Тюкавин: «Очень тяжело играть, когда команда обороняется в 11 человек»
В «Химках» подтвердили намерение оспорить красную карточку Талалаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев заявил, что ЦСКА придется очень тяжело в выездном матче с «Уралом»

«Крылья Советов» — «Химки»: самарец Евгеньев ошибочно избежал дисквалификации