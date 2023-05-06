Гафин: «Результат игры с «Химками» нравится. Считаю, «Динамо» заслужило победу»

Сегодня, 16:36
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.
— Результат сегодняшней игры нравится. Считаю, мы его заслужили. Но с учетом, как складывалось в предыдущих играх, важно было заработать три очка. Незасчитанные голы? Было бы здорово, если схожие моменты одинаково трактовались. В матче с «Краснодаром» схожий момент не отменили, а наш сегодня не засчитали. Нам бы хотелось однообразности трактовок, — сказал Гафин.
— Бувач сказал, что «Динамо» — чемпион Москвы.
— Это было сказано в шутку, а не с гордостью. Успехи против команд Москвы и Подмосковья — это неплохо, но у нас другие задачи.
— Есть ли кризис в «Динамо»? После «Сочи» — это вторая победа в семи матчах.
— В «Динамо» то, что есть сейчас, это некие проблемные моменты с игрой, это в первую очередь. Кризис — это нечто более глубокое.
«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.