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РПЛ

Сегодня, 16:36

Гафин: «Результат игры с «Химками» нравится. Считаю, «Динамо» заслужило победу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

— Результат сегодняшней игры нравится. Считаю, мы его заслужили. Но с учетом, как складывалось в предыдущих играх, важно было заработать три очка. Незасчитанные голы? Было бы здорово, если схожие моменты одинаково трактовались. В матче с «Краснодаром» схожий момент не отменили, а наш сегодня не засчитали. Нам бы хотелось однообразности трактовок, — сказал Гафин.

— Бувач сказал, что «Динамо» — чемпион Москвы.

— Это было сказано в шутку, а не с гордостью. Успехи против команд Москвы и Подмосковья — это неплохо, но у нас другие задачи.

— Есть ли кризис в «Динамо»? После «Сочи» — это вторая победа в семи матчах.

— В «Динамо» то, что есть сейчас, это некие проблемные моменты с игрой, это в первую очередь. Кризис — это нечто более глубокое.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

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