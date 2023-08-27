Гафин — о продлении контракта с Тюкавиным: «Сделали предложение, ждем ответ от стороны футболиста»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

«Продвижения нет. Мы сделали предложение, ждем ответ от стороны футболиста», — сказал Гафин «СЭ».

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года. В августе появилась информация о том, что к Тюкавину проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».