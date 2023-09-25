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25 сентября, 23:15

Гафин: «Бителло — футболист с большим потенциалом и высоким уровнем класса»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о новом игроке бело-голубых Бителло.

«Бителло — футболист с большим потенциалом и высоким уровнем класса. Он быстро адаптируется, но ему нужно развиваться. Развиваться не только индивидуально, но и в рамках нашей команды. Надеемся, что все новые игроки адаптируются, и команда будет прогрессировать», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Бело-голубые объявили о трансфере Бителло 14 сентября. Контракт рассчитан до лета 2028 года. «СЭ» сообщал, что общие выплаты за переход 23-летнего игрока в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-bitello-futbolist-s-bol-shim-potentsialom-i-vy-sokim-urovnem-klassa/
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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