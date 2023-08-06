Член совета директоров «Динамо» Гафин: «Тюкавин — лучший российский нападающий»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Команда играла в футбол в первом тайме, проявила характер. Где-то воздалось за потерянные очки в прошлых играх. Команда сыгрывается, лучше понимает требования тренерского штаба. Поздравляю наших болельщиков, которые дождались нашей победы. Наша оценка Тюкавину всегда была однозначная — мы считаем его лучшим российским нападающим. Он доказывает это на поле и за его пределами. Обыгрывать «Зенит» в Санкт-Петербурге — это особенное чувство», — сказал Гафин.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».