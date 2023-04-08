Гафин: «Об итогах работы Йокановича в «Динамо» будем говорить в конце сезона»

Сегодня, 21:47
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.
— Об итогах работы Йокановича будем говорить в конце сезона. Перед командой стоит задача попасть в тройку, — сказал Гафин.
— От чего зависит продление контракта с Йокановичем?
— От успешности его работы. Мы не должны раскрывать то, что прописано в контрактах у наших сотрудников.
— На данный момент есть шансы выполнить это?
— Нужно от игры к игре показывать результат, зарабатывать очки, тогда все будет хорошо.
— На сколько успешен результат сейчас для Йокановича?
— Об успешности мы можем говорить по окончании сезона. Сейчас это преждевремнно.
— Какая цель на оставщуюся часть сезона?
— Попасть в тройку.
Славиша Йоканович возглавляет «Динамо» с июня 2022 года. Контракт 54-летнего серба с московским клубом действует до конца сезона-2022/23.
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах.