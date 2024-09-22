Степашин о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Игра была сложной, но счет по делу»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о матче «Спартак» — «Динамо» Москва (2:2) в 9-м туре РПЛ.

«Я рад, что вышли наши ребята-россияне и сыграли по-честному, что называется. Хотя все боролись. Игра была сложной, но счет 2:2, пожалуй, по делу», — цитирует Степашина «KP.ru».

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».