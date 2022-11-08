Степашин: «Даниил Фомин джентльмен не только на поле, но и за его пределами»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поздравил полузащитника команды Даниила Фомина с получением премии «Джентльмен года-2022».

«От всей души хочу поздравить Даниила Фомина с этой наградой. Когда тебе всего 25 лет, а ты уже джентльмен — это здорово. Причем, он джентльмен не только на поле, но и за его пределами. Мы договорились, что 13 ноября в ворота ЦСКА Даниил Фомин забьет блестящий гол», — сказал «СЭ» Степашин.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.