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Сегодня, 18:41

Сергей Степашин — о матче «Динамо» — ЦСКА: «Действительно «братское дерби»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился эмоциями от матча РПЛ против ЦСКА
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Как вам игра?

— Действительно «братское дерби», особенно сегодня. ЦСКА и «Динамо» настоящие братья. Могли и выиграть, но ЦСКА на поражение точно не наиграл. «Динамо» тоже не наиграло. Бились по-настоящему.

— «Динамо» доверяет Йокановичу?

— Менять тренера каждые полгода— плохая перспектива. В следующем году нам 100 лет, вот увидите, как заиграют ребята.

ЦСКА набрал 24 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. «Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и пока остается на 8-м месте (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург». ЦСКА 16 октября предстоит принципиальное дерби против «Спартака».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Степашин
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