Степашин: «Динамо» предложит Личке новый контракт? Конечно»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос о будущем главного тренера клуба Марцела Лички.

Ранее председатель совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин подтвердил информацию о том, что контракт 46-летнего специалиста автоматически продлился.

— Будете предлагать новый контракт Личке?

— Конечно, — сказал Гафин.

Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 22 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

На данный момент бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России после 29 туров, набрав 56 очков.