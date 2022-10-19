Член совета директоров «Локомотива» Бабаев: «Леонченко остается на своем посту»

Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев сообщил, что генеральный директор клуба Владимир Леонченко останется на своем посту.

«Конечно, генеральный директор остается на своем посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и все объяснит. Как член совета директоров, думаю: все будет зависеть от того, что мы все сможем дальше сделать, как поменять работу клуба», — приводят «Известия» слова Бабаева.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.