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Сегодня, 16:03

Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Пусть Дзюба поет что хочет. Главное, чтобы забивал»

Алина Савинова
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, что думает о видеозаписи, на которой форвард команды Артем Дзюба поет песню болельщиков «Зенита».

«Что хочет, пускай поет, это его дело. Что здесь такого? Я считаю, что ничего плохого он не сделал. Для болельщиков главное, чтобы он забивал, а не то, что он поет», — приводит «РБ Спорт» слова Филатова.

На вечеринке в честь дня рождения жены Кристины Дзюба исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

35-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за сине-бело-голубых 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-soveta-direktorov-lokomotiva-pust-dzyuba-poet-chto-hochet-glavnoe-chtoby-zabival/
Артем Дзюба
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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