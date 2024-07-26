Член совдира «Локомотива» — о трансферах: «Пока никого нет на примете»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с возможным трансфером нападающего «Ференцвароша» Маркиньоса.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист склоняется к принятию предложения «Локомотива» и отказу от перехода в «Спартак».

— Не смогу прокомментировать. Честно, говоря, не знаю толком, как обстоят дела.

— Часто общаетесь с коллегами?

— Почти постоянно. Каждый день в первой половине созваниваемся. И совет директоров часто собирается.

— Трансферы не обсуждали в последнее время?

— Если вы имеете в виду что-нибудь стоящее, пока никого нет на примете.

Маркиньос выступает за венгерскую команду с февраля 2022 года. Нападающий забил 14 голов и сделал 26 результативных передач в 97 матчах за клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.