Сегодня, 18:29
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с возможным трансфером нападающего «Ференцвароша» Маркиньоса.
Ранее «СЭ» сообщал, что футболист склоняется к принятию предложения «Локомотива» и отказу от перехода в «Спартак».
— Не смогу прокомментировать. Честно, говоря, не знаю толком, как обстоят дела.
— Часто общаетесь с коллегами?
— Почти постоянно. Каждый день в первой половине созваниваемся. И совет директоров часто собирается.
— Трансферы не обсуждали в последнее время?
— Если вы имеете в виду что-нибудь стоящее, пока никого нет на примете.
Маркиньос выступает за венгерскую команду с февраля 2022 года. Нападающий забил 14 голов и сделал 26 результативных передач в 97 матчах за клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.