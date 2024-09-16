Член совета директоров «Локо» Филатов: «Зенит», ЦСКА усиливаются. Надо соответствовать»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об усилении команды.

— Желание усиливаться есть все время. На фоне других это нужно. Мы же не можем смотреть со стороны на то, как «Зенит» и ЦСКА усиливаются. Чтобы бороться на равных, надо соответствовать. Соберемся с финансами, подумаем, что да как.

— Хорошо, что теперь выправили финансы и есть возможность осуществлять большие трансферы.

— Да, потому что в принципе при немцах было авантюрное состояние. Кинулись в омут с головой: с деньгами, со всем. Это не их деньги были, поэтому они так и тратили. Дай бог, чтобы теперь все получилось.

«Локомотив» 14 сентября обыграл «Оренбург» со счетом 4:2 в матче 8-го тура РПЛ. Красно-зелные идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. Лидирует «Зенит» (20).