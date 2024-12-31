Чонтофальски: «Непьющих в «Зените» было большинство»

Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о том, как у его одноклубников обстояли дела с алкоголем.

— Кто на вашей памяти самый пьющий футболист «Зенита»?

— Саша Спивак любил водочки выпить. Из иностранных — покойный Фернандо Риксен. Очень жалко его.

— Были в «Зените» те, кто вообще не пил?

— Думаю, что таких было большинство. Я помню, что у Анюкова был принцип, что во время сезона он ни капли алкоголя не выпьет, но после окончания чемпионата даст себе свободу. Толя Тимощук вообще никогда не притрагивался к алкоголю и до сих пор не пьет, насколько я знаю. Фатих Текке тоже никогда не пил из-за религии, — сказал Чонтофальски Metaratings.ru.