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Чонтофальски: «Петр Чех хотел видеть меня в «Челси»

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Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о том, как он мог перейти в «Челси».

«Это было в 2009-м. Карло Кудичини покинул «Челси», клуб искал второго вратаря. Петр Чех меня знал и хотел, чтобы я перешел в команду. Мне позвонил агент Чеха Виктор Коларж и спросил, хочу ли я в «Челси». Я ответил: «Не знаю». Он начал на меня кричать: «Да очередь вратарей бы выстроилась, чтобы попасть в такой клуб». Это был конец трансферного окна, «Челси» так никого и не подписал», — сказал Чонтофальски Metaratings.ru.

Чонтофальски выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год. В составе петербургского клуба он провел 83 матча и стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА, Кубка России, Суперкубка УЕФА и Суперкубка России.

Источник: Metaratings.ru
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