Чонтофальски: «После 1:7 от «Динамо» Радимов подошел ко мне с рожком мороженого»

Бывший голкипер «Зенита» и сборной Словакии Камил Чонтофальски вспомнил обстоятельства разгромного поражения команды от «Динамо» в 2003 году.

— Самое жесткое поражение в моей жизни. После матча шли слезы, никогда прежде с подобным не сталкивался, чтобы абсолютно все мячи залетели в твои ворота. Немного помогло, что на следующий день у меня был рейс в Прагу, мне нужно было оформить визу. Я боялся, что меня убьют фанаты «Зенита», если встретят на улице.

— «Динамо» было настолько сильнее?

— Если вспоминать тот матч, то у «Динамо» в тот день все получалось, у нас же игра не заладилась. В то время шел чемпионат мира по хоккею. Были матчи, где вратарь много пропускал и шел меняться. Когда я пропустил седьмой гол за 20 минут до окончания игры, смотрел на скамейку и ждал, что Петржела меня уберет, но он ничего не делал. Болельщики на трибунах орали: «десять, десять». Самые длинные 20 минут в моей жизни.

— Команда поддержала вас после той игры?

— Кержаков подошел, подбодрил. Радимов взял рожок с мороженым и спросил: «Как вы себя чувствуете после такого матча?» Я был очень расстроен, но Влад поднял настроение, — сказал Чонтофальски Metaratings.ru.

В 8-м туре РПЛ сезона-2003 «Динамо» дома в Москве разгромило петербуржцев со счетом 7:1. В воротах «Зенита» в том матче играл Чонтофальски, для которого это был дебютный чемпионат в команде.

Вратарь выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год. Всего за клуб словак провел 82 матча, в которых пропустил 86 голов и 26 встреч провел на ноль.