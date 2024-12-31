Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

31 декабря 2024, 23:12

Чонтофальски: «Я за то, чтобы вернуть россиян в мировой спорт»

Telegram Дзен

Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— В 2022-м российские клубы и сборную отстранили от международных матчей. Справедливо?

— Несправедливо. Я понимаю, что это сделали после начала военного конфликта, но нельзя смешивать спорт и политику. Мне очень жаль, что российским спортсменам запрещают участвовать на любых турнирах. Не только в футболе, во всех видах спорта. Я за то, чтобы вернуть россиян в мировой спорт, — сказал Чонтофальски Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
Читайте также
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца
2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи
Победные мучения «Магнитки» и разочарованный Ларионов. Что произошло в КХЛ 30 декабря
ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
Сегодня
Вчера
Неделя