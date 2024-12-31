Чонтофальски: «Я за то, чтобы вернуть россиян в мировой спорт»

Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— В 2022-м российские клубы и сборную отстранили от международных матчей. Справедливо?

— Несправедливо. Я понимаю, что это сделали после начала военного конфликта, но нельзя смешивать спорт и политику. Мне очень жаль, что российским спортсменам запрещают участвовать на любых турнирах. Не только в футболе, во всех видах спорта. Я за то, чтобы вернуть россиян в мировой спорт, — сказал Чонтофальски Metaratings.ru.