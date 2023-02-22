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Сегодня, 11:45

Чорлука: «Болельщикам «Локомотива» сейчас непросто»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

«Болельщикам «Локомотива» сейчас непросто. Но именно в такие времена ты отчетливо понимаешь, насколько тебе небезразлична эта команда. Я помню, что за 9 моих лет в клубе сменилось много игроков, тренеров, президентов... Но одно никогда не менялось: это болельщики. Они всегда рядом. Они любят этот клуб всем сердцем как в хорошие, так и в плохие времена. Поэтому я могу только сказать им, чтобы они продолжали делать то же, что и всегда: чтобы они были рядом с командой, потому что сейчас она нуждается в них больше, чем когда-либо», — приводит слова Чорлуки официальный сайт клуба.

На данный момент «Локомотив» после 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/corluka-interview-2023/
Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
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