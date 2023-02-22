Чорлука рассказал, за что критиковал Миранчуков

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, как и за что мог подвергнуть критике партнеров по команде.

«Круг футбола так идет: сначала пихают тебе, потом пихаешь ты. Самое важное — пихать когда надо, а не когда ты играешь ужасно и пихаешь другим. За что пихал Миранчукам? Они постоянно делали шесть касаний по мячу. Зачем? Дай мяч! Не могу сказать, что много пихал, но когда было нужно, я это делал. Но братьям я мало пихал, если честно», — приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провел 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.