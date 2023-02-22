0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:01

Чорлука рассказал, за что критиковал Миранчуков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, как и за что мог подвергнуть критике партнеров по команде.

«Круг футбола так идет: сначала пихают тебе, потом пихаешь ты. Самое важное — пихать когда надо, а не когда ты играешь ужасно и пихаешь другим. За что пихал Миранчукам? Они постоянно делали шесть касаний по мячу. Зачем? Дай мяч! Не могу сказать, что много пихал, но когда было нужно, я это делал. Но братьям я мало пихал, если честно», — приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провел 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5006091-chorluka-pihal-miranchukam-potomu-chto-oni-postoyanno-delali-shest-kasanij-po-myachu-zachem.html
Ведран Чорлука
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рианчо заявил, что «Зенит» считает одной из сильнейших команд в России

Агент Бальде заявил, что футболист может стать лучшим игроком сезона в РПЛ