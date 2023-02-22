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Сегодня, 19:45

Чорлука: «Локомотиву» должно быть стыдно за то, что он находится на такой позиции в РПЛ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Ведран Чорлука.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о положении команды в турнирной таблице чемпионата России-2022/23.

«Локомотиву» должно быть стыдно, что команда находится на таком месте в таблице. Конечно, это нужно исправлять. Все мы понимаем, что «Локомотив» — большой клуб и должен исправить ситуацию в чемпионате", — сказал в эфире matchtv.ru Чорлука.

Также хорват выразил надежду на то, что железнодорожники смогут выиграть Кубок России в этом сезоне.

«У меня 4 Кубка с «Локомотивом», надеюсь, в этом году команда выиграет еще один. Клуб подписал двоих сильных футболистов, Дзюбу и Смольникова, от них будут высокие ожидания. Команда очень молодая, они должны брать ответственность на себя. Жду, что Дзюба будет создавать всем проблемы, как и мне, когда я играл против него», — добавил Чорлука.

После 17 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место с 13 очками. Команда вышла в четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором сыграет против «Спартака».

Ведран Чорлука
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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