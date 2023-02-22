Чорлука заявил, что самый сильный «Локомотив» был при Кучуке и Семине

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что самый сильный «Локомотив» был при Леониде Кучуке и Юрии Семине.

«Когда при мне был самый сильный «Локомотив»? Фух, тяжело. Выделю две команды. Первая — команда Кучука. В том составе был Диарра! Это один из лучших футболистов, с кем я когда-либо играл, хотя я играл с очень многими. В моей символической сборной в центре поля всегда будут Диарра и Модрич. Когда у тебя есть такой человек в составе, ты должен выигрывать чемпионство — сумасшедший футболист. Слева тогда действовал Майкон, справа Самедов, в центре защиты я и Дюрица — суперкоманда. А вторая — которая выиграла чемпионство с Семиным в 2018 году», — приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провел 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.