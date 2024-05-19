Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

Для спасения «Балтике» нужно побеждать «Локомотив». 26 лет назад это не удалось

Отдел футбола «СЭ»
Фото ФК «Балтика»
Telegram Дзен

Уступив в матче 29-го тура «Ростову» (1:2), «Балтика» существенно ухудшила шансы на сохранение прописки в элите.

Для спасения команде Сергея Игнашевича, набравшей 26 очков, необходимо обыгрывать дома «Локомотив». Такая же задача стояла перед калининградцами в 1998 году и выполнить ее не удалось (0:2).

Но даже успех в противостоянии с «Локо» не гарантирует балтийцам уход с 15-й строчки. Калининградцам нужны поражения «Факела», который примет «Ахмат», и «Пари НН», которому предстоят встречи с ЦСКА дома и «Крыльями» в Самаре.

При равенстве очков у трех команд «Балтика» займет 13-е место за счет преимущества по личным встречам над «Факелом» (2:1, 0:0) и «Пари НН» (0:0, 2:0). Вторым участником стыков станут воронежцы, набравшие четыре очка во встречах с нижегородцами (2:0, 1:1).

При равенстве очков у двух команд балтийцы будут выше обоих соперников.

Результат матча в Ростове-на-Дону безусловно порадовал «Урал» и «Оренбург», которые благодаря сегодняшней ничьей оторвались от зоны прямого вылета на четыре очка и гарантировали себе в худшем случае стыковые матчи с представителями первой лиги.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
1
Обсудить
Читайте также
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Одна из спасательных групп достигла возможного места жесткой посадки вертолета Раиси
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
Капитан «Спартака» Джикия сыграл свой последний матч за клуб
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Джикия — о своих кондициях: «Сто процентов стал слабее, важно объективно оценивать себя»
РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи 29-го тура
«Ростов» обыграл «Балтику» и обогнал ЦСКА в таблице РПЛ
«Балтика» проиграла «Ростову» и стала ближе к вылету из РПЛ. Онлайн-трансляция матча
«Для Джикии двери в «Спартак» всегда открыты». Слишкович и Амарал — о Станковиче и переменах в клубе
Прощание капитана Джикии, ромбик на шлеме Чернова и девичник красно-белой невесты
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
ВАР в заключительном туре РПЛ не будет только на матче «Рубина» с «Сочи»
Развязка десятилетия! Нас ждет золотой матч «Краснодар» — «Динамо»
Мостовой: «Только я говорил, что интрига будет до последнего тура»
«Сочи» и «Балтика» могут вылететь уже в этом туре. Что нужно аутсайдерам, чтобы остаться в РПЛ
Все расклады чемпионской гонки: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару» для титула
В «Зените» сообщили, что подпишут новый контракт с Семаком на 5 лет с повышением зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ещенко: «Угальде надо дать время на адаптацию»

РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи 29-го тура