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Сегодня, 23:22

«Я знаю, что такое «Спартак»: первые слова Станковича после назначения

Станкович впервые прокомментировал свое назначение в «Спартак»
Руслан Минаев
Деян Станкович.
Фото Global Look Press
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Сербский тренер Деян Станкович впервые выступил с заявлением после назначения в «Спартак». Видеоролик выложен красно-белыми в соцсетях.

«Я знаю, что такое «Спартак». Великий клуб с великой историей. Большое давление, к которому я давно уже привык. И я знаю, что должен делать «Спартак».

Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимуме, поддерживать и верить в друг друга. Ради победы в каждом матче.

Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим. Все. Хватит слов. Пора браться за работу. Вперед, «Спартак»!»

45-летний серб возглавит команду с сезона-2024/25. С тренером подпишут двухлетний контракт.

Вместе со Станковичем в тренерский штаб «Спартака» войдут ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
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