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17 мая, 12:52

Чугунов: «В «Спартаке» произошел раскол, когда Абаскаль стал разделять игроков на хороших и плохих»

Алина Савинова
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов высказался о неудачных весенних результатах «Спартака».

«Сейчас видно, что что-то не то у «Спартака». Мне кажется, Абаскаль свалился на иностранцев. Он немножко возомнил о том, что у него в чемпионате России все легко получается, и в команде пошел раскол. Легионеры не соответствуют нужному уровню, и там нет коллектива. Абаскаль просто не на тех сделал ставку. Если ты работаешь в России, то, как бы то ни было, нравится тебе или не нравится, 80 или 70 процентов игроков должны быть россиянами, тогда будет и уважение. А Абаскаль вон с Промесом носится. Наверно, раскол в «Спартаке» произошел, когда Абаскаль стал разделять игроков: вы хорошие, а вы плохие, вы такие, вы сякие. Может, это не вина Абаскаля. Может, это другие сделали. Чтобы это знать, надо находиться внутри команды. Но то, что там дела не в порядке с коллективом, это явно видно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005125802_eks-igrok_kubani_chugunov_v_spartake_proizoshel_raskol_kogda_abaskal_stal_razdelyat_igrokov_na_horoshih_i_plohih
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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